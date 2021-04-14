迅得上櫃轉換債4／15起暫停交易 18:492021/04/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日表示，迅得機械公司（6438）之上櫃轉換公司債自4月15日起暫停交易。 迅得公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自4月15日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 Grab採SPAC上市 成為東南亞在美上市最大公司 最近股票不好賺 爽賺8萬抽籤又來了 (工商 ) #迅得 #上櫃 #暫停交易 #轉換公司債 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嬌生疫苗 美建議暫停施打 澳宣布不買 04:102021/04/14 國際大事 上櫃公司109年度董監酬金將於4／15揭露 16:102021/04/14 財經 上市櫃去年海外、大陸獲利逾兆元 04:102021/04/14 財經要聞 KY補破網 下周上路 04:102021/04/14 財經要聞 防洗錢 虛擬通貨業 7月起強制KYC 04:102021/04/14 財經要聞 《櫃買市場》上櫃公司自結年報 明年起分階實施 08:352021/04/14 財經 全球熱愛生命獎章得主 聯展畫出迷悟 13:322021/04/14 生活 職場》上班就是幸福標配 國營、跨國企業「錢」景呼喚你 17:452021/04/14 生活 Grab締造SPAC史上最大交易 04:102021/04/14 全球財經 血栓疑慮 舊金山與加州暫停施打嬌生疫苗 08:472021/04/14 國際 私募股權轉乾坤－私募股權基金出場後之企業後效及發展現況 04:102021/04/14 專題周報 財經熱門新聞 挖斷南科C區電纜造成台積電停電 啟碁發四點聲明 - 財經 - 工商 繳清260億長賜輪才能走 長榮：研擬船貨分開處理 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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