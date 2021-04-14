網友發文分享在海底撈的用餐經驗。（圖／翻攝《Dcard》）

大陸知名火鍋品牌海底撈以細緻貼心的服務為人所知，昨（13日）有網友在論壇分享，他是五星會員，日前去店內慶生時，店經理竟直接替他全桌買單結帳，要他待會直接離場即可，讓他直呼「太誇張了！」

一位網友13日凌晨於論壇《Dcard》美食板發文，內文指出，去年與前年均前往海底撈慶生，原先以為店家只會簡單的唱一首生日快樂歌，並贈上水果拼盤，不料店家卻自掏腰包買了一盒六入的GODIVA巧克力，讓他相當受寵若驚。

原PO說，今年生日一樣選擇前往海底撈慶生，結果水果拼盤升級多了一塊黑森林蛋糕，員工自費購買的GODIVA巧克力也升級為12顆；原PO說，最令人誇張的服務是，該店店經理透過店員傳話，向他說不好意思近幾次消費等候時間太長，所以這次消費提前結帳了，待會可以直接離開。

原PO於文末貼出店家送的生日手寫卡片，並補充說明，他是海底撈的五星會員許久，認識該分店的店經理近3年的時間，每次去消費時，店經理都會想趕快讓他們入座，捨不得讓他等候，原PO說，「真的很感謝海底撈，與大家分享吧！」

文章曝光後，不少網友留言回應，直呼，「好極致的服務，竟然是直接結掉，希望不要有人看到這篇後，去吵著要生日被請客」、「之前兩星去吃也是被經理招待一餐吃了4500」、「我還是二星的時候，連兩次吃都全單招待，免錢的真的吃到超不好意思，而且每次都被招待」。

(中時新聞網)