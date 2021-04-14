自稱「林董」的誠誠，擺攤賣環保手作用品。（莊哲權攝）

小宜實現了在櫃台當接線生的願望。（莊哲權攝）

另一組住民到菸酒公賣局撿瓶子，賺零用錢 。（莊哲權攝）

台東救星教養院腦麻兒「棠棠」，最大的興趣就是洗車，院方日前幫他開了洗車店，為他圓夢；另外，還有孩子當接線生、擺攤、撿酒瓶、開畫展，院長林秀花說，當年的小小孩都長大了，也有自己的願望，因此推動「想望計畫」，無論孩子們能力有多低，都要讓他們試試看。

23歲的棠棠，5、6歲就住進救星教養院，他的最大興趣是洗車，常利用假日義務洗救星的公務車，也常自己上網學習洗車技術，最大的心願就是開洗車店，救星日前幫他實現願望，讓他為員工洗車，棠棠洗車非常仔細，洗1輛要4、50分鐘，只收費50元，洗得「啵亮」的車子，顧客都很滿意。

24歲的「小宜」口條清楚，她的願望是當櫃台接線生，所以院方就請她填履歷表，並由院長面試，還要訓練她電話禮貌、如何按分機；喜歡畫水彩畫的「容容」，7月要開畫展；「誠誠」擺攤賣住民的手作環保用品，喜歡大家叫他「林董」；另外，還有1組人到菸酒公賣局撿瓶子。

修女院長林秀花表示，救星已有46年歷史，教保主任莊瓊慧看到當初的小小孩都已經長大， 每個孩子都有他的想望，便從去年9月開始推動「想望計畫」，透過跟每個孩子訪談，了解他們想做什麼，無論能力有多低，都要讓他們去試試看，讓孩子靠自己的能力賺取一點點零用錢，讓他們有成就感，也希望外面的業者給這些身心障礙的孩子打工機會。

林秀花也提到，救星教養院當初照顧的小小孩，現在都是20多歲的大人，面對住民逐漸老化，原本相關的復健設備及住宿、照顧空間都已不敷使用，亟待修繕，初估經費800萬元，希望善心人士協助。

(中時 )