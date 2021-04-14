越南籍新住民楊薏茹平時是工廠作業員，下班後穿起越南國服成為國小的越語老師，更是移民署的通譯員及嘉義縣社會局的新住民家庭關懷員。原先只在嘉義縣服務站擔任通譯的她，因為工作表現優異，讓不少機關都搶著要他去上班。楊薏茹說，從來沒想過自己會成為通譯，是因誤打誤撞報名了移民署通譯人才培訓課程，而慢慢發展出興趣。

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌說，楊薏茹每周四都在嘉縣服務站服務，時常可以看到她用母語招呼同鄉並協助提供移民輔導諮詢服務，假日或夜間也常常看到他出入，協助專勤隊即時翻譯，提升移民署偵辦案件的流程效率，也確保了越南同鄉受調查時的權益。

楊薏茹表示，剛來台灣時語言不通之困境，更明白通譯這份工作可以帶給家鄉姊妹的幫助，因而開啟她的通譯之路，做通譯這份工作不是為了賺錢，而是單純喜歡這份工作可以幫助別人所獲得的成就感。

楊薏茹擁有每一年度的移民署通譯人才培訓證照、教育部母語教師證照及嘉義縣社會局關懷訪視員證照，不少人十分好奇她是如何拿到這些證照？楊薏茹說，學海無涯，從剛來台灣開始，只要學校或是嘉義縣所屬機關通知有新課程，她就馬上報名，就算是重複的課程也不會覺得無趣，因為每一次的課程都是新的體驗，還可以增進自己的能力。

林炳煌指出，移民署向來重視通譯這方面的人才，不但定期提供通譯培訓課程，還建置「全國通譯人才資料庫」，有通譯需求使用的單位都可透過平台搜尋適合的通譯人員，即時解決在台外籍人士因語言溝通產生的隔閡，也歡迎有語言優勢的新住民及新二代擔任通譯。

(中時 )