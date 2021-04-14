勞動部屏東就業中心將在16日上午9點至中午12點半，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，屆時有25家廠商釋出逾360個職缺，且開出職類多元，歡迎有就業需求、欲轉職民眾踴躍前來求職。

屏東就業中心主任翁素足表示，此次徵才活動邀請多家在地廠商來參與，包含為勤電子釋出技術員、製程設備工程師職缺；金荃利企業社釋出組裝人員、會計職缺；饌師傅釋出倉管、工務等職務；咪咪棉業釋出人資助理、理貨司機等職缺；南部化成釋出機台操作員、倉管人員等職缺。

另外，巧新科技還釋出月薪3萬2000元以上生技組長，鋼國工業釋出月薪3萬3000元總務人員及廠務，展資國際釋出月薪3萬5000元以上風機、風管技術員，大江生醫釋出月薪3萬7000元生產管理標幹班，大田海洋則釋出月薪3萬8000元儲備幹部。

翁素足說，就業中心配合中央防疫政策，活動當天亦提供民眾酒精消毒、體溫測量，讓大家安心求職。欲知活動詳情，歡迎撥打(08)7396002或(08)7559955＃217洽詢。

(中時 )