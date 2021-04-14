今天下午拜登總統以紀念「台灣關係法」由總統簽署生效42周年為名，派代表團來台，基隆市長林右昌在臉書發文表示，台美是民主同盟，相信這次美方訪台，能進一步鞏固台美之間友誼。

林右昌表示，美方以紀念「台灣關係法」由總統簽署生效42周年為名，派前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），率民主與共和兩黨兩位前副國務卿，分別為阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）組成非官方代表團，今天抵達台北松山機場，期間將會晤蔡英文總統及我政府高層官員。

林右昌說，猶記前年三月，自己率團訪問美國，期間也特別安排拜訪美國「2049計畫研究所（Project 2049 Institute）」，並與小布希政府時任副國務卿的阿米塔吉（Richard Lee Armitage）進行閉門研討會，交換許多台美間重大國安、政治與經濟議題，同時也對兩岸關係交換意見，對阿米塔吉在國際政治的洞見與台美關係的支持留下深刻印象。

林右昌指出，他在訪美演說中一再強調，「台灣是印太民主之錨」、「台灣是世界民主國家的核心利益」，此時大陸不斷侵擾台灣與脅迫其他亞洲國家，更顯民主國家合作結盟的重要性，

林右昌強調，台美是民主同盟，拜登總統所派遣的訪問團訪台，相信不只是對於紀念台灣關係法通過42周年有著非凡的意義，也更能讓進一步鞏固台美之間的友誼。

(中時 )