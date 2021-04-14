美國總統拜登上任後訪台首發團，由美國前參議員陶德率團訪問台灣，今下午專機抵台北松山機場，在台期間將與蔡英文總統會面。國台辦發言人馬曉光表示，陸方反對任何形式的台美之間的官方交往，呼籲美方不要再向台獨勢力發出錯誤信號。大陸海事局則發布警告公告，將自4月15日至20日，在台灣海峽進行實彈演習。

對於美國總統拜登（Joe Biden）摯友、前參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）偕同兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）訪問台灣，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統向美國政府表達誠摯感謝之意。外交部發言人歐江安也表示，對於拜登總統專程派遣代表團來台灣訪問，外交部表達誠摯歡迎。

現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend）。《路透社》引述白宮聲明指出，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42周年；訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。

國台辦發言人馬曉光今天在國台辦例行記者會上回應，所謂官方和非官方，只不過是他們「騙人」的幌子，大陸堅決反對美國與台灣以任何藉口、進行任何形式的官方往來，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，「希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向台獨勢力發出錯誤信號」。

大陸廣東海事局14日發布實彈演習警告公告。(圖/取自 大陸廣東海事局)

而中國大陸廣東海事局14日一早發布警告公告，宣布4月15日至20日，每天0800時至1800時，以下四連線水域範圍內進行實彈射擊演習：(一)23-18-00N 117-16-00E，(二)23-18-00N 117-24-00E，(三)23-10-00N 117-24-00E，(四)23-10-00N 117-16-00E。禁止船舶進入。

(中時新聞網)