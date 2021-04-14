公平會14日委員會議決議，不禁止統一超商與專聯科技公司結合案，也就是說，公平會同意「小7加入外送平台」競爭行列。

公平會表示，統一超商經營「7-ELEVEN」連鎖式便利商店，專聯科技公司則為經營「foodomo」餐飲外送平台，而統一企業、統一超商、專聯科技公司主要經營業務分別為食品製造、連鎖式便利商店、餐飲外送平台等，業務性質並不相同，而且統一超商及旗下關係企業也有在餐飲外送平台銷售部分餐飲或商品的情形。

公平會指出，公平會因此是從垂直結合與多角化結合的角度進行評估。由於專聯科技公司在餐飲外送平台市場的市占率甚低，且上游餐飲業者家數眾多，不論在餐飲外送平台市場及連鎖式便利商店市場也都存在強力的競爭對手，可與統一超商及專聯科技公司抗衡。

公平會還說，餐飲外送平台上的餐飲或商品多元，相互具有替代性，消費者選擇眾多，所以兩家結合案不會產生市場垂直封鎖的疑慮，也很難驟然改變各相關市場結構及原有業者的市場地位，且現在其他各大連鎖超商也與其他外送平台有合作，所以，結合反而可能促進餐飲外送平台市場更具競爭性，進而在審議後認為本結合案尚無顯著限制競爭疑慮，得認整體經濟利益大於限制競爭之不利益，不禁止其結合。

(工商 )