台中市府日前公告最新債務訊息，平均每人負擔公共債務為4萬元。大台中市政監督聯盟批，市府狂賣地卻不拿來還債。中市財政局長羅仙法指出，每月每人負債會隨市府短期借款及透支情況浮動，市府力求財務效率，舉債僅前市府的一半，去年決算更出現縣市合併以來首度財務盈餘。

中督盟表示，根據市府公告的最新債務情況截至今年3月底止，中市府公共債務情形，包括1年以上公共債務未償餘額為920億元、未滿1年公共債務未償餘額為220億元、平均每人負擔公共債務4萬元；另有自償性公共債務未償餘額（含非營業特種基金）為402億元。

財政局指出，2014年至2018年前市府執政時期，公共債務未償餘額實際數增加339億元，人均負債增加約1萬2千元。從胡市長時期的人均負債約為2萬5千餘元，到了林市長任內增為3萬7千餘元。

市長盧秀燕上任兩年，公共債務未償餘額實際數只增加63億元，加上在市府極力推動各項基礎建設下，截至今年3月底人均負債為4萬元，「執政兩年下來僅增加約3千元」，不僅如此，今年地方總預算也是近八年舉債額度最少的一年，顯見債務幅度已大幅趨緩。

有關舉債數額，財政局說，2014年至2018年前市府執政時期，平均每年借205億元，盧市長上任以來撙節開支，每年約借100多億元，舉債僅前市府半數，但市府卻加碼推動各項建設及福利。此外，去年的決算剛剛出爐，更出現縣市合併以來首度的盈餘，盈餘近5億元，證明市府的建設到位、福利普及、財務健全又有效率。

至於土地標售情形，地政局指出，配餘地本應依法處分，以清償開發建設借款，且市府配合地區發展需求適當釋出配餘地，可有效引進企業投資以加速開發時程，強化土地使用效率，絕非炒房或為財團護航。

地政局強調，不僅台中，去年及今年桃園市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市等縣市皆有進行配餘地標售，作法全國一致。政府辦理區段徵收，先向金融機構借貸所需開發資金，進行補償費發放及公共設施開闢，而「配餘地」是可建築土地經私有地主分配領回後所剩餘土地，並非一般之「公有地」。

(中時 )