新北地院認定，李男已觸犯侵入住宅罪，但經醫院鑑定，李是受到「愛戀妄想」精神症狀影響，導致辨識行為能力減低，依刑法19條減刑後判拘20日，執行前須在醫院監護2年。可上訴。（截自中天新聞畫面）

屏東縣55歲黃姓男子追求已婚29歲曾姓女子不成，開車撞人並將人擄走，最後將曾女棄屍空屋。黃嫌長期跟蹤騷擾曾女，曾女曾2度報案也無法阻止憾事發生，也讓外界再度關注《跟蹤騷擾防治法》修法進度。

2015年曾發生一起案例，新北市一名李姓男子原本與黃姓女子交往，兩人分手後，李男將目標轉移到黃女雙胞胎姊姊身上，不斷跟蹤、騷擾對方長達5年，黃女搬3次家仍無法擺脫，讓她瀕臨崩潰。

李姓的行為包括跟蹤黃女搭公車、搭捷運，甚至曾在捷運上伸手摸女子的頭髮，連路人都看不下去；李男誇張行徑不只如此，甚至還拿複製鑰匙，闖進黃姊住處偷內褲、沾血衛生棉等，碰巧被黃姊發現，趕緊報警逮人。

黃女搬了3次家躲避，跟蹤男總有辦法找到，一星期站崗4天，信箱塞紙條，親筆寫下「即使你們外貌變的老了、醜了，我絕對還是會不離不棄的喜歡照顧你們」。甚至還畫全家福說，要和雙胞胎姐妺共組家庭。

最後黃女受不了向樹林警分局申請保護令，新北地院認為黃女為李男前女友的姊姊，符合家暴法「家庭成員」身分，聲請暫時保護令獲准。

李男被依侵入住宅罪起訴，判決指出，李男原本與黃女雙胞胎妹妹交往，但見到黃姊後，一見鍾情轉而追求姊姊，天天在公司及住家樓下站崗、跟蹤，甚至幻想跟姊妹倆結婚共組家庭，還寫了上百封幻想3人行的示愛信。

新北地院認定，李男已觸犯侵入住宅罪，但經醫院鑑定，李是受到「愛戀妄想」精神症狀影響，導致辨識行為能力減低，依刑法19條減刑後判拘20日，執行前須在醫院監護2年。可上訴。

(中時新聞網)