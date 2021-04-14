國民黨主席江啟臣今天接受《POP大國民》專訪，節目主持人蔡詩萍問江啟臣，現在美中台三邊的複雜關係，藍營立場要如何才能站得穩？江啟臣說，兩強相爭之下要確保台灣安全跟自主性，這是國民黨在走的路。

蔡詩萍問藍綠兩黨的兩岸路線，現在有什麼不一樣？江啟臣說，兩黨的兩岸政策還是有差異，不會沒差異，一個是採取全面對抗，民進黨親美反中，國民黨是親美和陸，選擇價值、站穩價值應該要大於一切，我們跟美國分享自由民主的價值，跟中國大陸維持和平，才有對話協商未來的事。

江啟臣認為，現在台灣最大的共識，就是中華民國是我們國家，憲法是中華民國憲法，在這樣內部的最大公約數上，採取什麼樣的兩岸政策這是不同政黨的不同主張，重要是要解決兩岸對立問題。

蔡詩萍問如果中國大陸不放棄武統就是要消滅中華民國，國民黨立場是什麼？江啟臣說絕對反對消滅中華民國的主張跟方式，作為開國政黨應該有的立場，絕對捍衛中華民國，人家都要消滅你的國家，難道等著被消滅？

至於如何又要有台灣立場，又要跟民進黨不一樣？江啟臣說，基本還是要回到人民最大利益，現在美中台的關係，如《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書所說，霸權受到新興強權挑戰，歷史上很多都用戰爭解決，美國感受到中共給他的壓力，關係緊張，這種狀況下，台灣地緣政治角色越來越重要，所以如何確保台灣安全、自主性，變得很重要，這也是國民黨在走的路。

(中時 )