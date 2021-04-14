台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，造成49人死亡、200多人受傷慘劇。由衛福部成立捐款專戶，接受各界捐款，目前已募得9.7億元，部分民眾質疑善款流向不夠公開透明。衛福部次長李麗芬表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，推估至少會撥發2.7億元。不過，根據媒體一份最新的網路民調，截至14日傍晚5點半，居然高達82.93%的人認為太魯閣號的善款流向不夠透明、清楚。

總統蔡英文14日在臉書、LINE帳號表示，台鐵太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100%專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助，以及其他關懷支持服務，善款全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上。善款不會用來替政府或廠商賠償，善款的支出全部都會公布，成立委員會監督善款用途。

根據《NOWnews》最新的網路民調，針對「你覺得這次太魯閣號的善款流向是否夠透明、清楚？」進行調查，截至14日傍晚5點半，有2.93%的人認為不夠透明、清楚，僅8.13%的人認為夠透明、清楚，不知道／沒意見的人則有8.94%。

該民調還問到「太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？」有65.85%的人認為不足夠、17.89%認為不還算足夠、9.76%的人認為足夠、不知道／沒意見的則有6.5%；另外還問到「你覺得此次太魯閣號事故由衛福部成立捐款專戶合不合適？」達73.98%的人認為不合適、僅19.51%的人認為合適、不知道／沒意見的則有6.5%。

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(中時新聞網)