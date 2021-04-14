動保所安置從廢墟帶回的受難犬。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市關東路一處偏僻廢棄民宅，日前驚傳狗吃狗事件，動物保護及防疫所發現7隻身形消瘦的成犬，因沒有食物把1隻死亡的狗啃食得只剩下骨頭，查追是1名中年婦人在該廢墟養流浪狗，但她在調查時堅稱有按時餵養，不知有狗死亡被吃掉。

通報此案的浪愛傳遞協會理事長邵柏虎指出，他9日晚到現場時，發現這7條狗被關在廢墟二樓，狗完全沒有任何食物和水，1條被鍊在浴缸的死狗，被啃的只剩下骨頭，頭骨則被啃光了。

動保所長楊家民表示，10日接獲通報後到場了解，看到該廢棄房舍內有7隻身形消瘦的成犬，另有1隻犬死在浴缸，身體疑似遭其他犬隻啃食的剩下骨頭，從死亡犬隻並未生蛆的狀況研判，死亡時間應該不久。

動保所將7隻受難犬隻緊急救回安置完成，並會同警方進行調查蒐證，發現是1名中年婦人在該處廢墟養流浪狗，13日請她到所進行調查訪談。

楊家民說，婦人在該廢墟養的流浪狗，並不是從該所領養，都是她在路上發現後帶回，婦人在訪談時堅稱她是基於愛心養流浪狗，都有按時餵養，否認疏於照顧，更稱不知道有狗死亡，被其他狗吃掉。

楊家民指婦人堅持「按時餵養」的說法很難採信，若有按時來養狗，怎會不知有狗死亡？婦人明顯有疏於照顧，導致動物死亡的過失責任，依違反動保法25條移送地檢署法辦。

動保所指出，依動物保護法規定，故意傷害動物或使動物遭受傷害致死，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

(中時 )