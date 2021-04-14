李又汝、張哲豪、顏曉筠在民視八點檔《多情城市》中以欺壓別人為樂的惡人，近期拍攝一場泳池戲，張哲豪劇中為掩蓋自己身份，竟然男扮女裝。張哲豪表示自己是獨生子，從小到大就很希望有一位妹妹，國中時的校慶還有穿過女裝，還有上過新聞。

張哲豪演過不少角色，這回是第一次在連續劇中以女生扮相登場，顏曉筠笑說，一到現場看到張哲豪背影還以為劇組找到美女來當替身，李又汝看到張哲豪則大喊「太噁心了啦，趕快轉過去」，個性調皮的他，穿起女裝還要跟李又汝、顏曉筠比身材，讓兩位女生都直呼超級無言，忍不住在現場給他白眼。

李又汝為戲特地換上性感泳衣，原以為顏曉筠、張哲豪會與她一起下水，沒想到到場才發現僅自己下水，他倆在岸邊看她游。近期天氣忽冷忽熱，劇組也找到溫水游泳池，讓李又汝安心游泳，熱愛運動的她趁拍戲空檔，不斷在泳池來回游泳，笑說難得邊工作邊運動，還捨不得脫泳衣，想要一次游個夠。

張哲豪（左）扮女裝跟李又汝比美。（民視提供）

張哲豪（右）扮女裝，讓顏曉筠第一時間沒有認出來。（民視提供）

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