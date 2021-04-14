女星林姵君昔日是電視而同台的「優格姐姐」，在合約到期後改名為「DoReMi姐姐」，近年活躍於電視或網路影音平台，而超甜美的外型讓她被譽為「而同台最正姐姐」；林姵君在2016年宣布和電競選手Xargon結婚，目前育有3歲兒子伊布外，腹中懷第二胎，近日曬出薄紗美照，掌鏡人身份竟不是老公，讓粉絲超驚喜。

今（14）日下午林姵君在臉書粉絲專頁提到一家人到墾丁玩，懷孕27週的她平時透過各種孕肚照寫「懷孕日記」，她說平時老公和兒子都會幫她拍美美的孕婦照；她也曬出一張穿著白色泳衣，外頭罩著性感薄紗，背後還有藍天白雲加上海景，讓她猶如仙女下凡等級的美。

林姵君近日曬出薄紗美照，掌鏡人身份竟不是老公，讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自優格姐姐臉書)

林姵君也開心地自曝，「這張美照是伊布拍的哦！我超驚喜～竟然很好看耶！喜歡」，另外她也說之後會再分享其他孕肚美照，最後還請粉絲推薦墾丁美食；粉絲看到最正姐姐當媽還是美的不得了，紛紛表示「拍得超美超棒的」、「伊布美感很好耶，優格超美」、「好美的畫面」、「怎麼可以這麼美啦」。

當初林姵君閃婚Xargon消息曝光後，讓一票男粉絲超失望，尤其是陪著小朋友看兒童台的爸爸都心碎；而她離開兒童台後，在2019年成立新的親子唱跳團體「小芙尼家族」，更熱衷以公益角度陪伴小朋友成長，相當有愛心。

(中時新聞網)