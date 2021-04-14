北港南陽國小買新鮮龍蝦清蒸，讓小朋友開的夢幻菜單成真。（南陽國小提供）

南陽國小吃巴西龍蝦，每名小朋友３塊。（南陽國小提供）

所有小朋友把龍蝦吃光光，沒有廚餘。（南陽國小提供）

夢幻午餐成真，雲林縣北港鎮南陽國小14日的營養午餐是龍蝦！去年該校有小朋友在問卷調查說想吃龍蝦，校方看到最近巴西龍蝦價格跌，立刻花5萬元買進150隻清蒸搭配蘆筍，每班分3隻，每人分到3片，傳出後很轟動，家長中午接小孩放學對校長說「我也想當學生！」

去年校方做營養午餐問卷調查，小朋友天馬行空開夢幻菜單，老師一笑置之，不過營養師田佩玉記起來，默默注意市場價格，她發現最近巴西龍蝦只有去年一半價格，報告校長可以加菜了。

校長蔡維哲說，去年全校吃龍蝦要花10萬元，今年此時此刻只要5萬元，他同意加菜。其實1周前就已開好菜單，可能師生和家長沒看到實物沒感覺，營養師今早拍生鮮龍蝦的照片傳到臉書，竟造成大轟動。

蔡維哲說，北港國中與南陽國小合辦營養午餐，總共1260師生吃到龍蝦，每班都有3隻，一班估計花費1000元，每名學生分到3片，今天中午零廚餘。

他說，該校吃的是肉比較多的巴西龍蝦，還不是頂級的巴西龍蝦，去年校方也花2萬元買了豬肋排加菜，學生都很驚喜，這次剛好期中考結束，使用午餐費及結餘款讓小朋友開的夢幻菜單成真。

南陽國小臉書公告特製期中考龍蝦大餐，主食是卦包（五香魯排、特製酸菜、花生粉），配龍蝦蘆筍沙拉、龍蝦虱目魚丸味曾湯、縣府補助鮮乳。

蔡維哲說，該校3、4年前每月午餐費600元，後來一次調整為800元，加上縣政府每人每餐補助7.1元、3章1Q補助每人每餐6元，每人每日餐費是53.1元。

「家長比小朋友還激動！」蔡維哲說，吃龍蝦消息傳的很快，周三中午放學，有家長接小孩時開玩笑跟他說「我也想當學生」，他回答「偶一為之啦」。

(中時 )