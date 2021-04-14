日本政府昨天正式決定，以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，日本財務大臣麻生太郎甚至說，「這些水喝了也沒事」，美方還感謝日方保持透明的努力。中國外交部發言人趙立堅今天（14日）主持例行記者會時譏諷，「請這位日本官員喝了再說。」並且提出三連問，要日本政府回答。

趙立堅表示，日本媒體稱，日方排海工作預計2年後開始，將持續30年，擬排放核廢水超過100萬噸，排放數量之大、持續時間之長、涉及地域之廣、風險等級之高，前所未有。

趙立堅提出3個問題，希望日方回答：

第一，日方真的聽到了國內外的質疑和擔憂嗎？

日本執政黨一些議員表示，核廢水應長期儲存，而非一排了之，現在做決定欠缺考慮。日本漁業協會發表抗議聲明稱，政府決定將給日本漁業帶來沈重打擊，絕對無法接受。昨天，日本東京、福島等多地發生抗議遊行，當地民眾打出「海洋在哭泣」、「魚類在哭泣」、「地球在哭泣」等標語。除了中國、韓國、俄羅斯、歐盟以外，311個環保團體向日方表示堅決反對。

綠色和平組織日本辦公室氣候與能源項目主任稱，儘管日本有技術有條件建造更多儲存罐，卻選擇把核廢水傾入太平洋。日方決定無視生態環境，完全是不正義的。

第二，日方此舉真的符合國際法嗎？

日方決定將開創嚴重核事故處理後廢水向海洋排放的先例。日本是聯合國海洋法公約締約國，應當知道公約有關規定。根據公約，各國應採取一切必要措施，確保在其管轄或控制範圍內的事件或活動所造成的污染，不致擴大到行使主權權利的區域之外。但由於洋流、洄游魚類等因素，日本核廢水排海將不可避免地造成跨境影響。

根據《聯合國海洋法公約》、《及早通報核事故公約》、《核安全公約》等，日本還需承擔通知並充分協商環評監測，採取預防措施確保危險最小化，保障信息透明等國際義務。日方承擔這些義務了嗎？

有人說日方作出決定徵得了美方的許可，趙立堅強調，美國的許可不等於國際社會的許可，美國居然還對日方表示了感謝。既然美方重視環境問題，就應該切實負起責任。從維護海洋環境和人類健康安全出發，敦促日方以誠實、科學、負責任的態度，慎重對待福島核電站事故核廢水處置問題，而不是不分是非、不講原則，採取雙重標準。

第三，日方擬排放的核廢水真的符合國際標準嗎？

國際原子能機構專家組評估報告明確指出，福島核電站現有經過處理的含氚廢水中仍含有其他放射性核素。據東京電力公司統計，核廢水中共含有62種放射性核素。2018年8月，環保人士經過分析東京電力公司發佈的數據發現，處理後的核廢水遠遠不止殘留氚。其中2017年度的核廢水中有60次碘129嚴重超標，核廢水中還存在鍶90嚴重超標的問題。據媒體報導，加拿大已經在其西海岸的鮭魚身上檢測到銫139放射性元素，在美國夏威夷海域，放射物含量的水平已經達到先前的2倍。

有關跡象都表明，日本福島核污染可能已經擴散到北美地區。海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方處理核廢水，不應讓全世界買單。

「至於日本個別官員稱，這些水喝了也沒事，那請他喝了再說。」趙立堅提醒，日本水俁病殷鑒不遠，當地受害民眾的傷痛還未撫平，日方不應忘記歷史悲劇，更不應揣著明白裝糊塗。

趙立堅強調，中國強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。日方應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。中方保留進一步作出反應的權利。

(中時 )