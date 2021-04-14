屏東市區近年來新興景點紛紛完工，每逢假日總帶來龐大觀光人潮，隨之而來的交通問題也讓公部門嚴陣以待；屏東縣政府為讓遊客更便捷覓尋停車空間，除闢建4處臨時停車場，增加400格汽車格位，1年內還會陸續增加1801格，可望讓遊客旅行屏東好感多一度。

屏縣府交通旅遊處長黃國維細數，屏東市區包括以保留完整日式眷舍群、擦亮屏東品牌的勝利星村，加上從紙漿廠蛻變讓城市表情更豐沛的縣民公園，另有絕美森林玻璃屋如夢似幻的屏東總圖，塗鴉壁畫展現歐式風格的職人町，這些新興景點不斷湧入大量外縣市旅客來訪。

除了周末假日點點開花的文創市集，總吸引人潮光顧，再加上甫於日前圓滿落幕的屏東三大日音樂節，短短3天就吸引逾10萬人次，從超夯打卡景點，到精彩爆表的盛大活動，都讓停車需求再一次湧現。

黃國維坦言，在進行重大建設前，周邊停車需求規畫就已有超前部署，從2017年起積極爭取行政院前瞻基礎建設停車問題改善計畫，運用補助及自籌款項，在屏東市共建置5場立體停車場工程，目前已陸續施工中，預計明年2月前全數完工，屆時將可提供1801格小汽車停車格，紓緩停車困境。

但在立體停車場工程尚未啟用前，縣府也積極利用閒置公有土地，新闢路外平面停車場，包括屏東公園中華路、機場北路、和平路及勝利星村等4場路外平面停車場，共增加400格汽車停車格，以解決停車需求的燃眉之急。

黃國維指出，縣府同時加強宣導，希望遊客能多多使用大眾交通工具，以勝利星村為例，從台鐵屏東站出來，僅需步行15分鐘就能到達；另輔以周邊停車導引，藉由導引路牌明顯的字體與設計，順利引導車流至景點附近停車格，讓停車資訊更簡單明瞭。

(中時 )