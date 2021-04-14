台灣智慧自動化與機器人協會為促進台灣機器人產業發展，14日參與台北市教育局主辦的臺北市工業機器人技術教學中心揭牌暨MOU簽約儀式。上銀科技贊助60台機器手臂，市價約3千萬元給「台灣機器人產學聯盟」學校後，所羅門也捐贈20套3D視覺系統(含軟體與硬體)給台北市機器人產學聯盟學後，市值約2千萬元。台北市教育局主辦「臺北市工業機器人技術教學中心揭牌暨MOU簽約儀式」，14日邀請臺北市柯文哲市長、臺北市教育局曾燦金局長、上銀科技卓文恒董事長、台灣智慧自動化與機器人協會絲國一理事長、國立臺灣科技大學校長顏家鈺等人共同見證臺北市工業機器人技術教學中心正式啟用。

台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)所成立的台灣機器人產學聯盟(Taiwan Robotics Industry-Academia Alliance) 其宗旨為整合產業界、學界與政府力量，促進機器人產業跨域合作，因應工業4.0與智動化時代潮流並國際接軌，共同推動人才培育、機器人競賽、機器人與自動化工程師證照考試、產學合作、企業認同、人才媒合等跨界合作。期盼透過聯盟的運作，培育更多優秀人才，帶動機器人產業轉型升級進而創造商機。

台灣智慧自動化與機器人協會指出，台灣機器人產學聯盟2020年8月13日正式啟動以來，已有六個教育訓練與合格考證場域由北至南分別為龍華科技大學、國立勤益科技大學、虎尾科技大學、崑山科技大學、正修科技大學與屏東科技大學。其中崑山科大2020年12月8日結合8所高中職，成立南區智慧製造教學聯盟。松山工農今(14)日結合6所高中職與國立臺灣科技大學，成立臺北市工業機器人技術教學中心，聯盟影響力，正逐漸發酵擴散中。

台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)絲國一理事長致詞表示，現在資訊在網路取得很容易，相形之下，實作就顯得很重要，協會會員都強調理論與實作結合，學生才能真正的學到Know how才會更強壯，並縮小學用落差，在此特別感謝上銀科技贊助機器手臂給「台灣機器人產學聯盟」學校，累積至今，總計捐贈60台機器手臂，市值約3,000萬元，所羅門董事長陳政隆也加入捐贈設備給學校的行列，所羅門這次共捐贈20套3D視覺系統(含軟體與硬體)，市值約2,000萬元給聯盟。在台北市教育局、上銀科技與台科大的加持，台北市工業機器人技術教育中心一定能運轉順利，培育更多機器人專業領域的人才。

絲國一表示，也歡迎尚未加入台灣機器人產學聯盟的學界朋友加入，也呼籲更多的企業界夥伴也可以透過聯盟贊助資源給學校，讓產學合作更緊密，訓練更多機器人工程師，帶動台灣產業轉型升級。

上銀科技卓文恒董事長表示，上銀在工業產品像滾珠螺桿，已經做到世界第一，現在已進入機器人與醫療領域，上銀很注重企業社會責任，從贊助國小英語教學、STEAM教育、高工職的產學攜手、上銀智慧機器手實作競賽、大學JIMTOF參訪團到碩士論文獎今年辦到第17屆，博士論文獎邁入第11屆，上銀科技支持TAIROA成立「台灣機器人產學聯盟」，已捐贈給聯盟60台手臂約3000萬，台北市也贊助6台手臂，市值約300萬元(松山工農3台、木柵高工2台、內湖高工1台)。今日很高興可以參與臺北市工業機器人技術教學中心揭牌，希望透過設備捐贈，提升教學品質，培育更多工業機器人、智慧製造領域更好更優秀的人才。

(工商 )