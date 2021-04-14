中信兄弟「大師兄」林智勝在腳踝韌帶手術後復健半年，昨日才傷癒復出在二軍出賽，今日則擔任先發對上味全龍二軍，3打數敲出雙安打，此外去年才選進的新秀黃韋盛則是炮火猛烈，單場雙響炮，共敲3安、6打點，助兄弟以13比3大勝味全龍二軍。

林智勝去年10月初在跑壘時發生意外，左腳踝大扭傷，檢查後發現韌帶斷裂需要開刀，經過半年才重返球場，昨日在二軍比賽後段上場，2打數無安打，今日則在先發名單中，擔任第四棒、指定打擊，3打數敲出2安打，另外有1保送，首打席還攻下球隊首分，進帳打點。

此戰亮點是兄弟22歲新秀黃韋盛，3打數都敲安，其中包含3局下半左外野陽春炮、7局下半左外野3分炮，全場貢獻6分打點，表現相當出色。

而兄弟由黃弘毅先發，4局僅被龍隊敲1安，另有6三振、2保送，在二軍自責分率僅1.23，龍隊攻勢集中在第8局，林驛騰三壘安打、歐晉高飛犧牲打一共追回3分，不過分差過大，最後仍是由兄弟拿到勝利，味全龍二軍吞下5連敗，目前戰績墊底。

(中時 )