國光生技（4142）董事長詹啟賢14日法說會直言，新冠疫苗一期臨床試驗要海外重做，進度落後，「對不起，讓投資人失望」，目標將在年底進入三期臨床。

詹啟賢表示，新冠疫苗比國內同業慢，現在劑量必須加大，重新做臨床試驗，都在安排中，重做會採取國際標準，預計1～3期做完會收案2萬人，將在國外有病例的地方以多國多中心收案，目標年底進入三期臨床試驗。

此外，國光生今年除台灣流感疫苗訂單量增加，大陸地區也期待拿到4價許可，大廠賽諾菲代工充填量也比去年增加。子公司安特羅的腸病毒疫苗已在藥證審查中，一拿到就開始銷售。

安特羅總經理張哲瑋表示，腸病毒疫苗正在審查期間，預計年底可開始生產；以潛在市場來看，一個小朋友要打兩劑，台灣約60萬劑、大陸約3,000萬劑、東南亞約1,000萬劑規模，有望增添營運成長動能。

詹啟賢指出，新冠疫苗要重新調整，加大劑量和佐劑，並會到國外真正有疫情地方，重新做臨床試驗。依照國際標準，採取多國多中心的形式，規劃超過2萬人，把一期、二期、三期臨床試驗完整做完，真正做到看得出有效性和保護力。

詹啟賢說，國光生新冠疫苗預計年底完成三期臨床，立即就可展開量產，目標瞄準明年的新冠肺炎疫苗用量，因為現在世界各國的專家都評估，未來幾年需要進行常態性疫情防範，所以目標鎖定明年的疫苗市場。

國光生發言人、法務長潘飛表示，目前流感疫苗年產能約800萬劑，但計畫提高疫苗原料雞胚胎蛋進貨量，並擴充原液廠和充填廠產能，預計調整完成後，年產能可提升到1,600萬劑，其中充填二線已建置完成，預計今年第三季投入運轉，原液廠則要2023年投產。

此外，國光生第三季將開始啟動斥資29億元的研發中心興建計畫，預計配置基礎研發實驗室、動物試驗室、臨床試驗需求的先導工廠，除供應自家所需的抗體、mRNA疫苗及DNA疫苗外，也將開放接受外界任何抗體的委託開發與試量產，朝向 CDMO（委託開發與代工生產）發展。2022年7月建置，2024年的6月可望完成。

潘飛強調，興建中的全方位生技園區，細胞培養廠擴大至1000L，最快下半年完成GMP認證，主為生產腸病毒、新冠肺炎、日本腦炎疫苗做準備，至於破傷風疫苗廠預計2023興建完成，但國光生是台灣唯一取得破傷風疫苗藥證的生技廠。

(工商 )