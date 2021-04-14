太陽星公司攜手大甲鎮瀾宮，首創媽祖文創口紅，經過媽祖三聖筊認證，定名為「天后點紅」，打造文化美學與時尚潮流兼具的「口紅護身符」。於日前(6日)開放預購的天后點紅唇膏禮盒，共推出三款唇膏，皆經過媽祖過爐加持，唇膏外殼結合媽祖周身意象打造，與時下最流行的三色號作結合，由大甲媽守護妳的官運財運、健康平安、婚姻愛情。母親節強檔推薦，於4月26日前預購加贈限量贈品，「錢滾錢護身符錢包」，裡面放入鎮瀾宮八卦符與幸運錢母一枚，保庇一生。

天后點紅唇膏禮盒內含三款唇膏：正紅色號的「正氣殷紅」、橘紅色號的「如意橙紅」、裸粉色號的「幸福嫣紅」。

天后點紅三色唇膏。(圖/太陽星網路科技提供)

正紅色號的「正氣殷紅」款霧面唇膏，顯色飽和，時尚百搭，可層層堆疊打造層次效果，塑造不凡氣場。正氣殷紅的外殼設計，是源自於媽祖陣前的「涼傘」華蓋。由掃除災厄，阻擋不祥穢氣的華蓋，來守護妳的官運財運，讓小人退散，阻礙盡除。

正氣殷紅，守護財運與事業。(圖/太陽星網路科技提供)

橘紅色號的「如意橙紅」款潤澤唇膏，質地絲滑易推展，潤澤並保濕養護雙唇，打造豐唇效果。如意橙紅的外殼設計，是源自於媽祖配戴金鎖片上的鳳凰，讓象徵平安無憂的如意平安鎖，守護妳的健康平安，天天都有好氣色。

如意橙紅，守護健康與平安。(圖/太陽星網路科技提供)

裸粉色號的「幸福嫣紅」款霧面唇膏，時尚淡雅，霧感柔焦雙唇，裸妝必備色號，輕鬆打造清新自然妝感。幸福嫣紅的外殼設計，是源自於象徵媽祖天后地位的鳳冠珠簾，以此聯想民間女子出嫁的鳳冠，來守護妳的婚姻愛情，祝禱一生幸福美滿。

幸福嫣紅，守護婚姻與愛情。(圖/太陽星網路科技提供)

天后點紅唇膏禮盒開放預購！4月6日正午12點起，至4月25日24點止，於「超級站」官網限時限量預購優惠，前250名下單隨禮盒組贈送大甲媽加持的錢滾錢護身符錢包（市價399元），讓結合媽祖意象的三重守護，給妳最時尚的保庇。響應媽祖的慈悲為懷，天后點紅是以全素配方打造，並萃取台灣原產火龍果的精華與色素，讓吃素的信眾也可以安心使用，與媽祖結緣，獲得大甲媽的保庇！

母親節驚喜獻禮 天后點紅首創媽祖口紅護身符

天后點紅免付費客服專線：0800-606-388

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(中時新聞網)