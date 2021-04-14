明道榮獲美妝界奧斯卡之稱的「天貓美妝金妝獎頒獎典禮」年度最受歡迎明星主理人獎項，獲得同一獎項的，還有羅志祥的前女友周揚青。該榜以數億消費者和成千上萬美妝品牌交互的真實回饋為依據的權威綜合排名獎項，榜單含金量高。明道13日傍晚出席頒獎典禮，透露這幾年都在做跨界，笑喊自己不是在跨界，就是在跨界路上。

明道去年推出保養品牌「歐希納」，年初又宣布參與音樂劇《趙氏孤兒》演出，自認身份多重，希望所參與的每一項跨界都能成功獲得大家喜愛。他期許自己明年可以拿到最佳品牌或最佳主理人獎項，因為「人」代表他跨界成功，但若能以「品牌」身份獲獎，更能肯定他從藝能界跨到商業的決心，他把自己過去對於演藝事業的嚴謹精神轉化為對於產品品質上的要求，希望能給大眾最優質的產品。

明道為保養品品牌創立可說是親力親為，從品牌的Logo設計、再到保養品的研發，親自拿自己的臉當實驗室，過程中試了上千次以上，他更親自去工廠，一一檢視研發與包裝過程，以及試香，用最好的原料配方、研發團隊，及有成功醫美背景的團隊只為給消費者最好的產品，宛如「行走的電商CEO」，到哪都散發他親和的氣場，品牌上線短短五天銷售就創佳績。

此外，明道近期也投入電影《霸王》演出，他透露該片武打戲高達八成，武術指導邀請釋小龍擔任，自己從第一場戲打到殺青，每天拍16至20小時的打戲，笑喊自己打到快要變成動作演員。而他每天都在各種打戲中消耗大量體力，坦言完全沒想到有一部電影可以這樣拍，就算半夜收工嗑宵夜都胖不起來。他也靠喝能量補給品，以及各種保健品來補充體力，殺青後三、四天才覺得身體有恢復正常一點。

(中時 )