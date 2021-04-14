行政院為吸引國外專業人才來台，明日院會將拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，擬針對外國特定專業人才來台永久居留年限，由現行5年降至3年，外籍學生若在台取得碩、博士學會後留台工作，就學期間可折抵，縮減取得永居年限1到2年。

行政院為加強延攬外國優秀人才，提出「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，進一步鬆綁工作與居留等相關限制，並優化租稅及社會保障等權益，以提高外國專業人才及優秀青年學子來台誘因。

攬才專法修法分為三個方向，例如鬆綁永居規定，國際優秀人才取得永居年限擬從5年縮短至3年；對於外籍學生在台就讀碩、博士，若畢業後留台工作，就學時間將可折抵，縮減取得永居年限1至2年。

此次修正專業工作範疇，新增外國學科教師及實驗教育工作，並增訂外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才及其依親親屬不須申請工作許可。同時放寬外國專業人才及外國特定專業人才取得永久居留時間條件，並在居留效期屆滿前，得申請延期居留最長1年。

(中時 )