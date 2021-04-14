台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，衛福部次長李麗芬13日宣布，決議總善款的1/3全數用於罹難者家屬扶助金，而這次捐款也提早在4月15日零時截止，後續有捐款意願的民眾可將善款捐給其他善心團體。作家苦苓13日對此表示，一毛不留全部發給每一位受害者，留2/3幹什麼？總統蔡英文14日強調，太魯閣號事故的民間善款，將會100%專款專用。

苦苓13日在臉書表示，太魯閣事件所有民間捐款，應該根據死亡、受傷程度、無恙旅客（精神補償）依比例分配，一毛不留全部發給每一位受害者。留2/3幹什麼？除了生活扶助，其他醫療、教育、心理、法律扶助費用，也應該直接發給當事人。

苦苓更直言，老實說，剩下這些錢由誰來管都會有問題，全部發下來就對了。（再請問：保留這2/3，到時候如果花不完或是不夠花，那又要怎麼辦呢？）

總統蔡英文14日在臉書、LINE帳號表示，台鐵太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100%專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助，以及其他關懷支持服務，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者申請國賠的權利。

太魯閣事件所有民間捐款，應該根據死亡、受傷程度、無恙旅客（精神補償）依比例分配，一毛不留全部發給每一位受害者。留三分之二幹什麼？除了生活扶助，其他醫療、教育、心理、法律扶助費用也應該直接發給當事人——老實說，剩下這些錢由誰來管會有問題，全部發下來就對了！￼（再請問：保留這三分之二，到時候如果花不完或是不夠花，那又要怎麼辦呢？） 由苦苓發佈於 2021年4月13日 星期二

太魯閣號善款運用變調？8.1億僅1/3給罹難者家屬？ 藍委怒批衛福部「吃人夠夠」

(中時新聞網)