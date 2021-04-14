據《路透社》與《國防新聞》等媒體報導，拜登政府9日提出2022年度預算案。儘管總金額高達1.5兆美元(約新台幣43.05兆元)；但是，拜登大筆投注預算在氣候變遷、癌症與提振績效不佳的學校之上，卻忽略國防開支，導致不論民主還是共和黨議員，都憂心大陸威脅正不斷上升，拜登卻犧牲國防預算、專注國內投資，恐傳遞不當訊號給美國盟友。甚至，遲遲還未提出預算細節的拜登，若到5月下旬仍未提出具體預算案，國會恐無法於10月前通過立法。

相較於2020年預算，2021年預算光是投資在基礎項目的金額就成長8%，與川普時期大相逕庭。具體來說，約數十億美元金額分別用於公共運輸、貧困學校、有毒基地清理、外國援助與槍枝銷售背景調查；但川普的邊境築牆卻沒得到分文。財長葉倫強調，2021年預算將更公平。

然而，這份「願望清單」公布後不只共和黨砲聲連連，自家人也不太買單。依據拜登提出的概括數字，在納入通貨膨脹考量後，國防預算僅餘7,150億美元(2021年國防預算約7,405億美元)；此外，拜登政府也以造成軍事開銷無用而多餘的支出為由，刪減「海外應變作戰」帳戶。

但這樣的做法不儘讓主張削減預算的自由主義派不滿，希望增加國防支出以因應來自中國大陸、俄國、伊朗與北韓威脅的鷹派議員，也感到不悅。何況，拜登在競選期間不只承諾要應對新冠肺炎，同樣也表示要解決前述危機。

包含共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內的5名共和黨黨員，連袂發表聲明警告拜登的2022年預算，無疑向美國盟友與對手發出可怕的訊號，使其質疑華府抗陸的意願。民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）也認為，拜登政府的國防預算讓人失望，並且廣開大門讓政府可能將預算浪費在「飛彈」項目上。

佛州參議院桑德斯(Bernie Sanders)也是預算委員會主席。儘管其一貫支持政府預算案，但也跳出來呼籲「是時候嚴肅審視五角大廈的浪費與詐欺」的行為。不過，預算委員會自2020財年起連3年無法進行預算審核，反映出體系與會計的嚴重缺失。

長期以來，美國預算中近半資金投入軍事與國防，且超越其他國家國防預算。不過，在2022年預算中，拜登更強調新冠肺炎的打擊與救濟。此外，為因應溫室氣體排放，拜登也為各機構挹注140億美元的預算，這與不相信有氣候變遷的川普形成鮮明對比。

另一方面，拜登政府還斥資數百萬美元，來處理無人陪伴的兒童自中南美中穿越邊界前往美國的問題，另有8.61億美元用於解決前往美國尋求庇護的問題。但拜登政府強調，其預算中絕不會提供半毛錢用於修建邊牆；在川普時期，邊界築牆占有重要性與優先性。

在成長幅度最大的預算項目中，當屬365億美元的聯邦援助計畫，將投入貧困區域的公立學校。該預算較2021年成長兩倍，將用於新冠肺炎以外的致命疾病。此外，拜登還投入65億美元，用於癌症、糖尿病與失智的研究，該項目反映拜登長期以來希望利用政府預算，取得美國醫學研究上的突破。

(中時新聞網)