行政院會明（15）日將拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，加強延攬外國優秀人才，外國特定專業人才的租稅減免，由3年延長至5年；世界500大學校畢業的應屆畢業生，雖沒有工作經驗，只要願意直接來台灣，就可免去工作2年要件。

這次修法進一步鬆綁工作與居留相關限制，放寬外國專業人才及外國特定專業人才取得永久居留時間條件，並在居留效期屆滿前，得申請延期居留最長1年。外國特定專業人才的部分從5年縮短至3年，及外籍學生在台灣攻讀碩博士，若是畢業後留台，就學時間將可折抵、縮減取得永居年限1至2年。

同時，優化健保納保條件及延長租稅減免優惠，外國特定專業及高級專業人才如果屬於雇主或自營業主，免除其本人及依親親屬納入健保6個月等待期規定；外國特定專業人才的租稅減免，則由3年延長至5年。

為了吸引國外優秀學生畢業就來台，若是世界500大學校畢業的應屆畢業生，雖沒有工作經驗，只要願意直接來台灣，就可免去工作2年要件。還將開放高中以下外國教師來台，由原先只限外文教師擴及學科教師，以因應2030雙語國家政策等。

此外，修正專業工作範疇，新增外國學科教師及實驗教育工作，並增訂外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才及其依親親屬不須申請工作許可。

(工商 )