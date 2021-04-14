南紡（1440）總經理王立範14日在法說會上指出，手中低價庫存棉花仍有數月，東南亞市場逐漸復甦、品牌客戶下單動能增強，越南廠產能全產全銷，訂單量已到第二季底；轉投資事業南帝進帳多，上半年業績一定比去年強很多，會優於市場預期。

據了解，目前市場棉價在88美分上下，而南紡目前手中庫存量在六個月以上，平均價格都在80美分以下。

王立範指出，疫情趨緩，成衣服飾消費市場景氣恢復力道強勁，帶動上中游紗線廠的訂單能量；南紡目前產線產能利用率已達100％，訂單能見度也已到第二季底。

根據手中訂單量來看，王立範指出，到6月的出貨狀況順暢，預期第二季，每月的營收成長度都會比去年同期有明顯的增加。

另外，南紡轉投資、持股近27％的南帝，今年以來的業績也是「嚇嚇叫」；市場對乳膠的需求並未因疫情趨緩而減少，加上產品有調價動力，市場預期，南帝上半年對南紡的貢獻度，將會呈倍數成長。

看好主要客戶下單動能可維持到第三季，王立範認為，依目前的市況，南紡到第三季的營運也是穩增長的。

(工商 )