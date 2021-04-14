上個月日本知名壽司店推出名字中有鮭魚2字，即可免費吃的活動，引發一波改名熱，而綜藝節目《小明星大跟班》日前以特殊取名為題材，找來多位素人分享自己的特殊名，其中有位蘇姓男子名叫做「丨丨」，讓在場來賓猜破頭都想不到該如何發音，除了公布正確念法外，他也在節目上分享因名字險釀禍的故事。

蘇丨丨日前受邀上節目，由於名字太特殊，在場來賓看到後熱烈討論，這簡單的兩筆畫到底該如何發音，有人猜條條、一一、支支，最後主持人Sandy更開玩笑地猜，「啊！蘇二索！」讓在場來賓全笑翻，隨後本人公布正確答案，原來丨字讀音為「ㄍㄨㄣˇ」。

至於名字由來，蘇丨丨分享，因為母親懷他時預產期在11月，接著父親翻了翻字典，剛翻好到部首第一畫，正是「丨」字，就替他取了「丨丨」，此外，他的姐姐名字也很特別，因為在6月6日出生，所以父親便取名為「蘇六六」，不過姐弟倆不但沒抗拒這特殊的名字，姐姐甚至還開心地說，「這讓我在日常生活中變得蠻紅的」。

說到名字帶來的趣事，蘇丨丨說，某次暑假他半夜2點多和友人到網咖，當時遊戲玩得正起勁，碰巧遇到警察臨檢，而當警察走過來，要求他念出身分證字號，但他無法一心二用，便拿出證件給警察，不過名字太特殊連警察都以為是假證件，正當警察進一步詢問名字怎麼念時，他回答「ㄍㄨㄣˇ」，後面警察聽到後跟著衝過來，以為蘇丨丨在挑釁，事後經過解釋才解開誤會。

(中時新聞網)