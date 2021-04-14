香港影帝級男演員黃秋生去年底來台灣短期居留，為了拍攝實境節目《開著餐車交朋友》，跑遍全台，每到一個地方都受到當地民眾歡迎，而從他來台就多次被問到是否移民台灣，他並未多做回應；3月多才返港的黃秋生，昨日在臉書PO照，疑似悄悄抵台開始隔離，有粉絲在底下自薦小吃攤，更意外釣出本人超親切回應，讓網友超驚喜。

黃秋生13日晚上在臉書粉絲專頁分享一張美食佳餚的照片，沒多做介紹只寫下三個字「第一天」；許多人見狀紛紛猜測，黃秋生返港後又來台灣，目前應該是在隔離中。有眼尖網友一看美食照，直言「我以為減脂餐」，因為畫面中只看到雞胸肉，黃秋生隔了幾個小時也在底下說，「沒錯」。

黃秋生疑似悄悄抵台開始隔離，有粉絲在底下自薦小吃攤，更意外釣出本人超親切回應，讓網友超驚喜。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

在留言中有一名女網友除了關心黃秋生是否又在隔離外，她注意到黃秋生在吃雞胸肉，忍不住自薦「我是賣鹽酥雞的，我老公也是香港人，有機會過來試試」；不知道是否講到關鍵字，真的釣出本尊好奇問「在哪」，讓女網友開心地分享鹽酥雞攤位地址，直言「對你可能有點遠，而且只是路邊小攤子，得到你的回應已經很開心了」。

雖然黃秋生未表明是否又來台灣，但過不久又分享他籌備已久的舞台劇詳情，8月13日將於香港演藝學院歌劇院演出，由此得知，黃秋生這次可能和錄製實境節目一樣，短暫居留台灣幾個月，但網友仍對於他移民台灣樂見其成。

(中時新聞網)