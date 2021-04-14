台南市北門區公所與北門嶼基督教會14日關懷北門區29戶弱勢家庭並致贈鮮奶等物資。（北門區公所提供／張毓翎台南傳真）

為關懷區內弱勢獨居長者及兒童，台南市北門區公所與北門嶼基督教會14日關懷北門區29戶弱勢家庭並致贈鮮奶等物資，為偏鄉的長者及孩子們補充營養，共同守護弱勢族群的健康。

北門區公所表示，根據衛生福利部國民健康署，從2013至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，顯示國人鈣質攝取普遍不足，而鈣質為組成身體骨骼及牙齒的主要成分，若長期鈣攝取不足，兒童易導致骨骼成長不良、長者易發生骨質疏鬆症。

因此這次結合北門嶼基督教會資源，關懷北門地區弱勢家庭長者、兒童，提供牛奶及其他物資補充營養，並攜手合作將需要幫助的家庭，轉介至安得烈食物銀行，提供客製化適切適宜的援助。

北門區區長吳朝立表示，市長黃偉哲的施政理念以照顧弱勢為優先，此次非常感謝北門嶼基督教會的善心義舉，盼藉此公私協力，讓更多弱勢家庭感受社會給予的關愛及溫暖。

(中時 )