黃欽勇以其多年產業研究分析歷練豐富經驗，對龍華師生分析當前及未來產業趨勢。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大邀請DIGITIMES電子時報總經理暨社長黃欽勇蒞校參訪演講。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學日前邀請DIGITIMES電子時報總經理暨社長黃欽勇蒞校參訪，並與校長葛自祥、行政副校長林如貞、學術副校長陳逸謙、助理副校長楊安渡及工程學院院長等校務重要主管座談，針對國內產業需求、產學合作及科技大學升級轉型方向等議題，共同探討並廣泛交換意見。

黃欽勇隨後並以「科技技術與產業分析－科技行腳：逸趣橫生的人生旅程」為題對師生演講，以其多年產業研究分析歷練的豐富經驗，對龍華師生分析當前及未來產業趨勢、對新經濟型態及高科技產業鏈有更深入了解，以開拓學子國際視野，讓技職學子充分掌握就業契機。

葛自祥首先介紹黃欽勇講座，曾任資策會資訊市場情報中心主任、台北市政府及創投公會顧問，擁有34年產業分析師資歷，為國內知名科技產業媒體人，長期關注國內外科技產業發展的現況與趨勢，並曾接受印度政府、泰國政府、英特爾、松下、友達等委託進行專案研究，獲邀擔任多項世界重大展覽講師。一手創辦的科技專業媒體，以即時、客觀、專業、深入報導全球科技產業及市場資訊，提供廠商完整的情報收集及行銷服務，為全球唯一科技產業日報。

黃欽勇表示：「技職體系一直被社會忽視，或者人才被錯誤的運用。隨著中美抗衡G2大格局的形成、台商回流與工程人員短缺的問題日益嚴重，我們還能忽視技職體系龐大的資源嗎？」他提到台積電今年要徵才9,000人，聯電、華邦、旺宏等科技業不會閒著；幾天前，微軟總經理孫基康也說將在台灣招聘更多研發人員，而外圍的UL有上千人在台灣，SGS有3,300人，ASML 2,800人要再招募600人，這些訊息均顯示台灣人才「正夯」，科技大學正迎來一波新的機會。

他指出，由於曾經受邀兩度到高工講課，知道技職體系學生有不少來自弱勢家庭，龍華科大是孫法民先生在1969年配合國家整體工商建設發展而創辦，當時台灣需要能參與工廠實務的工程人員，龍華科大如今在科大體系中名列前茅，感謝孫創辦人當時的興學，培育出許多的專業人才，福國利民，貢獻社會。

黃欽勇在講演中除分析國內高科技產業鏈現況、半導體產業面對的機會與問題等議題外，他並認為，高科技供應鏈除了需要台清交等學生，仍有許多高附加價值的工作。龍華科大可務實的研究如何與台清交等學生交叉互補，也許是精密機械、設備業，甚至基於位處新北、桃園的地利之便，研究PCB印刷電路板、運籌體系，或者以附近華亞科技園區裡半導體廠的設備維修需求為目標，幫助學子打出一片天。

2個小時精闢演講後並進行提問，龍華師生踴躍向大師請益，現場互動非常熱烈。黃欽勇最後並勉勵龍華師生，夢想多大，機會就有多大，現在產業時勢有利於台灣，願景與機會更被放大了，龍華師生需要的是與產業對接的方法與產業趨勢訊息。他稍早和學校主管座談時，很高興聽到台積電即將到龍華科大招募新血，因此也希望老師鼓勵技職學子掌握自身優勢與特長，激發孩子們的熱情，積極參與！

(中時 )