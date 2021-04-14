李天柱接受訪問談40多年從影心力歷程。（粘耿豪攝）

李天柱接受訪問談40多年從影心力歷程。（粘耿豪攝）

李天柱與《三隻小豬的逆襲》劇中家人。（三立提供）

64歲金鐘視帝李天柱最近接演三立、華視華劇《三隻小豬的逆襲》，他14日受訪暢聊數十年演藝生涯，謙稱自己在這部戲只是「調味的鹽巴」，但也坦言，2011年帶著金鐘視帝光環到大陸演出《後宮甄嬛傳》，一度因驕傲心態對於自己只能演跟班、龍套角色，內心糾結難受許久，直到某一晚突然領悟到神就是要藉這角色「蘇培盛」操練他，「以前的我不懂謙卑，藉著這個沒有自我、永遠卑躬屈膝、彎腰低著頭的太監角色，神讓我成為謙卑順服的人，成為神可用的器皿！」那天對他來說是很大的轉折，他開始懂得不過度炫耀、表現自己，只求盡其在我、恰如其分做個稱職綠葉，沒想到這角色竟也被注意到了。

《後宮甄嬛傳》至今仍不斷在台灣電視台重播，李天柱直言對這現象滿憂心，「雖然好戲希望被更多人看到，大家也恭維因為是好戲所以百看不厭，但也不能一直停留在過去，要有新的成績給觀眾；就電視台來說不該是這樣，每家電視台都應該有自己的作品可以拿出來，我們對未來的電視史是要交代的。我幹這行40多年了，還是希望不斷有新的、讓人耳目一新的作品。」雖然覺得眼前台灣的影視環境比較險峻、貧乏，但他認為人因夢想而偉大，做這行心中一定要有夢、有願景，「做任何事眼光要放20年後，回過頭看你做的事是否對得起這行業、尊敬這行業！」

現在的他對演員身分沒有倦態，「因為我還有夢！」他希望台灣能做一些真正屬於我們的作品，而不是一直引進外來的作品，「別人的作品可以給借鏡、激勵創作企圖心，但我們不能一直在買二手貨，要有創新，台灣是一個充滿創新的地方，但根不夠深、養分不夠」，他認為那些說「台灣市場小」是悲觀的想法，應該要想的是：「外面的市場都是我們的！為何大陸的戲可以到台灣播，台灣的戲不能到大陸播呢？我們要先做出讓人想看的戲！我們的片也可以打入別人的市場，佈局眼光放在那邊，就會有不同的作為。不能永遠只想薄利多銷，時間久了，當大家都在賣地攤貨時，真正高端市場就會被別人佔有，我們會變成別人文化的殖民地！」他曾跟很多電視台主管提醒：「明明我們開的是百貨公司，不能再賣地攤貨！」

從影40多年的李天柱說，沒想過退休問題，「問題在於有沒有人再找你演戲？你還演不演得動？要不要演？不演這部也不代表下部不要演。因勢利導，有合適的就演。好戲大家都想演，但還是得生活啊！」他10多年前曾因演藝工作不順，改從事沉香樹苗事業，「談不上經商失利，只是沒做成功。每一個人這一輩子要做什麼都注定好的，我就是來做演員的，上天給我的恩賜，我卻放著恩賜不用而不務正業，病急亂投醫，這個那個都試試，到最後發現，繞了一大圈又回到原點」。不過他說，當年他一頭栽進去經營沉香樹苗，除了沉香經濟價值高，也等於鼓勵人家種樹，這是好事、是對大自然、地球的回饋，經過他那兩三年的推廣，沉香的價格開始漲了好幾倍，「但我不是商人的料，太誠實了，不懂得給自己創造利潤，那時有種的人，現在應該樹已成林了，也是一種儲蓄」。

他劇中因看到三個從小被富養的小孩價值觀錯亂，感嘆自己窮得只剩下錢，因此以「破產」歸零回到原點的方式，重新再教育孩子，戲外的他慶幸26歲的女兒從小價值觀正確，也很理性，「女兒跟她媽媽不一樣，一起逛街時，我太太是視覺性動物、身體裡面住著一個小孩，看到什麼都會驚呼好可愛啊，女兒就會說『 媽，這東西妳已經有了』， 經常都是女兒在幫忙踩煞車！」被問老婆像是他的「大女兒」？他毫不遲疑妙回：「是小女兒！」

談起對女兒的管教，李天柱說印象最深刻的是，女兒讀小三時犯錯，他用水管打過一次她手心，「總共打了19下，每打她一下，我就打自己一下，打她特別輕，打我自己特別重，我用這樣的方式告訴她，因為我沒把妳教好，我也該被處罰。我記得她哭得特別傷心，不是因為痛，是因為我也打了自己」。之前曾有朋友建議他也讓女兒進演藝圈跟他走同樣的路，他則認為，女兒有自己的人生，她的婚姻、決定念什麼學校都是由她自己決定，女兒認識另一半一年多後就在很短的時間內決定結婚，婚前他也僅見過女婿兩次，「見上一面，我就可以看得出一個人內心本質，我不在意他的家庭背景，只要有正當工作，更重要的是人品、個性。我在他身上看不到名牌，表示是樸實的人，看他的言談也是態度誠實正直，是個老實、有愛心且負責任的人」。

許久沒在台灣拍戲的他，也聊起與劇中年輕演員們的互動，表示跟他們相處得很愉快，和王傳一有共同好友朱德剛，朱德剛還打電話要他特別關照，他則謙虛地說：「我要關照什麼？我的經驗可能多一點，但不代表我完全是對的，演戲沒有標準答案，我也盡可能從他們身上找一些我欠缺的。有時看他們演戲，發現他們可能沒注意到的細節，就稍微提醒一下，如果他們願意，我都會把我看到的給建議，要不要採納就看他們，不能強人所難」。他誇這群年輕人都很陽光善良，反應快、思想觀念也正面，他舉例劇中浮誇奢侈的大女兒魏蔓，「她是每天都去爬山運動的人，但從嬌滴滴的外表根本看不出來，而且她也不追逐時尚，很有自己的想法！」

(中時 )