大湳消防分隊消防員陳睿均熱愛健身，4月參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，獲得男子171公分以下量級冠軍、WNBF男子健體全場總冠軍及WNBF職業賽男子健體亞軍。（陳睿均提供／賴佑維桃園傳真）

大湳消防分隊消防員陳睿均熱愛健身，4月參加「2021 WNBF台灣自然健美國際邀請公開賽」，獲得男子171公分以下量級冠軍、WNBF男子健體全場總冠軍及WNBF職業賽男子健體亞軍。未來期盼出國比賽，挑戰自己極限、為國爭光。

28歲的陳睿均表示，5年前是消防替代役，跟著學長接觸健身，從此喜歡雕塑身材，也替代役決定投入消防工作。他說，去年因為要拍婚紗照，認真健身，朋友看他相當投入，建議參加比賽，他就在總統盃健身健美錦標賽，奪下171至174公分的男子新秀形體組冠軍、男子形體組社會組亞軍。

陳睿均說，從小到大首次參加比賽，發現舞台上展現自我的感覺很好，決定再接再厲，挑戰自己。為了賽事，他嚴格控制飲食，甚至陪妻子外食時，還要自帶磅秤，不能讓自己多吃。他也因為消防工作，不管救災、救護返隊後多疲憊，還是要把原本排定的菜單做完。

今年陳睿均參加台灣自然健美國際邀請公開賽，奪下佳績，還拿到全台不到20人擁有的WNBF職業卡，未來可望出國比賽。他說，未來若疫情趨緩，希望到國外挑戰，除了找到自我極限，也希望為台爭光。

「救災救護更有力！」陳睿均說，因為身體比較強壯，遇到緊急的救護事件，原本要2個人使用搬運毯，但他若取得病患同意，就可以獨自公主抱把患者抬上擔架節省大量時間。救災時，也因為體力、心肺佳，擔任主瞄手時間也比其他人更久。他在分隊上也時常指導其他同事，大家笑稱「省下請專業教練的費用」。

(中時 )