淡水A姓警察妻子昨日在臉書「爆料公社」控訴，淡水分局某派出所B所長去年「掰彎她老公」，兩位警察A和B常利用上班時間發生性關係，她怒告派出所長「和誘罪」；淡水警分局表示，針對陳女所提起告訴移請偵辦外，另針對2警勤務不落實，及不正常感情交往部分，分予申誠、記過及調職處分加強督導考核。

A的妻子在臉書「爆料公社」控訴，警大法律系畢業、去年中調到淡水某派出所的B所長，和她原先生活一切正常的丈夫開始眉來眼去，今年一月中，所內有許多同事發現B所長和A警兩人多次一前一後進出廁所，因此猜測兩人關係不單純。

人妻指出，派出所內所有人都知道她的丈夫是有婚姻狀態，實在想不到真的會發生這段「男男戀情」，而B所長不僅在工作時間常與她丈夫約會，甚至還在淡水租了一間套房，方便兩人偷情，B所長為了取悅她老公，甚至會在車上為她老公服務，兩人一天大戰好幾回合，潤滑液兩三天就要補貨一次。

人妻表示，勾引她丈夫的B男因為有個警界爸爸在撐腰，因此態度囂張，仗勢自己有權勢的嘴臉，讓人看不下去，並強調她自己句句屬實，警界為了滅火將B調職於新莊分局交通組，大家不相信可以打電話詢問。

據了解，人妻發現自己近期丈夫行為怪異，因此聘請徵信社跟監，未料卻發現丈夫與派出所長有不軌行為，當她和徵信社當天闖入套房抓姦，她的丈夫衣衫完整，B男則赤裸上半身，她憤而向淡水警分局提告某派出所B所長「和誘罪」。

淡水警分局表示，3月29日上午3時許，分局接獲民眾報案A姓警察其配偶與時任某派出所所長發生婚外情，A警配偶主動出示資料，分局旋即展開查辦除當事人提起告訴移請偵辦外，另依勤務不落實及不正常感情交往部分，分予申誠、記過及調職處分,並加強督導考核。

(中時 )