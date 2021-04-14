南部科學園區台南園區今(14)日傳出跳電事件，1家科技公司承包商施作挖到電纜，導致台積電等10多家廠商受波及，台積電南科14廠P7傳出停電，多家廠商降壓或啟用備用發電機因應。有媒體報導，業界人士指出，停電將影響3萬片晶圓，損失估計落在10億元以內，台積電對此表示，目前評估損失狀況。

台積電南科14廠P7產能約4萬片，為12 吋晶圓廠，主要生產40/45 奈米製程，用以生產影像感測器。整體14廠則是繼竹科12廠之後的超大型晶圓廠，總產能達20萬片，P7與生產特殊製程的P8自成一區。綜合媒體報導，業界人士認為，將影響約3萬片晶圓，損失約10億元；另有說法是影響6萬片晶圓。

台積電當下回應，該公司14廠P7因南科超高壓變電所電纜異常致使廠區停電，廠區同仁安全無虞也無人疏散，已靠柴油發電復電並與台電合作全力恢復正常供電，實際影響待恢復後釐清。

台積電指出，目前還在評估損失狀況，對此數字無法回應。

南科管理處表示，目前台積電僅14BP7以緊急發電機因應廠區用電，造成南科C 區受壓降影響。台南園區受影響廠商包括台積電、群創、聯電、瀚宇、康寧、南茂等大廠，持續確認中。高雄園區受影響廠商待確認中。

(中時新聞網)