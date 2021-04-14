台鐵太魯閣號4月2日撞擊從邊坡滑落的工程車，造成嚴重死傷，事後發現事故現場上方正進行山側邊坡防護設施工程，外界究責業主及監造單位。北市勞動局長陳信瑜表示，此事凸顯營造工地的安全衛生管理的重要性，北市引以為戒，因此勞動局將結合民間工程業主及監造單位的力量，規劃一系列的合作輔導機制，希望從源頭管理，降低災害發生。

營造工地墜落災害偏高，一件件工安意外，都會衝擊城市形象，也將造成家庭支離破碎。陳信瑜14日上午邀集台北市不動產開發商業同業公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、臺灣區綜合營造業同業公會等相關公會，參與「降低營造工地墜落災害措施」研商會議，希望從源頭管理，由政府單位與業主，共同要求及提升北市營造廠商的安全衛生水準。

「太魯閣事件殷鑑不遠，必須戮力盤檢安全衛生管理！」陳信瑜強調，關於與民間工程業主及監造單位的合作輔導機制，包括三項：一、與公會合作辦理所屬會員的教育訓練、訂定風險評估；二、相關營造工地觀摩邀請公會所屬會員參加；三、規劃業主及監造單位專案宣導輔導檢查計畫。希望藉此共同提升營造工程的施工安全防災知能，保障勞工作業安全，達到雙贏的局面。

另外，根據北市2018年至2020年重大職業災害檢查統計資料分析顯示，重大職業災害類型中，以墜落災害位居第一位，約占45.6％，共26件。統整發生墜落災害的處所為施工架(施工架組立、拆除及變更)、高架作業(營建物之鋼構件組配、吊裝及固定)、屋頂(屋頂邊緣、屋頂上、屋頂斜坡、石棉瓦踏穿)、開口部分(樓梯口、工作井、電梯間等)、升降設備(可移動梯子、踏凳、吊籠、高空作業車等)。

勞動局分析，發生墜落的主因，是勞工在高處作業時，未設置必要的安全設備以及未使用適當防護具，又因相關單位未盡管理責任，致使勞工安全衛生知識不足，缺乏危害意識，進而導致災害發生。

陳信瑜提醒，墜落災害是隱藏在各種作業類別中，防範需仰賴所有相關單位(如營造工地、事業單位、公(工)、協會及勞動檢查處)共同努力，訂定預防計畫，使作業者接受正確安全衛生教育訓練，並確實執行於作業中，以降低災害發生機率。

會議中，討論的議題包括，針對勞動局每月公告北市違反《職業安全衛生法》遭裁罰的事業單位，需如何定期提供相關公會公告於網站，是否比照公共工程落實安衛的費用編列，以及CCTV（閉路電視）設置的合理化(量化及合理比例)，以及如何提升不動產投資業相關安衛知能，協助政府機關共同監督營造工地，落實職安衛設施等相關事宜。

陳信瑜希望，能藉由這些議題的討論與改進，讓每位勞工安全出勤、平安回家，達到保障勞工的目的。

(工商 )