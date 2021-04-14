經濟部技術處 mTARC主題館，今年4月14～17日再次進駐台北國際汽車零配件與車用電子展，契合時下最夯的電動車與自駕車議題，精選未來車輛聯網化、自駕化、共享化、電動化之25項車輛領域科技專案成果，以「智慧聯盟 共享未來」為主題，展出產業所需的科研專利技術，創造產業技術新突破，一同攜手鏈結智慧未來。

經濟部技術處處長邱求慧致詞時表示，根據全球汽車產業市場（marklines）資料顯示，2020年電動車全球銷量已達300萬輛，成長率46.3％，而全球車輛電子市場總值將近3,600億美元，台灣過去五年車輛電子產業的產值，每年成長13％，2020年已有新台幣2,700億元產值，如今在ICT大廠投入下，發展將加速，推估2025年產值會達到5,000億至6,000億元。

台灣車輛移動研發聯盟（Mobility Taiwan Automotive Research Consortium,簡稱mTARC）包括車輛中心、工研院、金屬中心、中科院、資策會、華創、鴻華等九個單位，自2008年起累積擁有自駕車與電動車相關專利超過千件，可說是台灣廠商攻入電動車與自駕車產業鏈的彈藥庫，也是科技專案支援產業創新研發的成果，目前已授權專利廠商達百家、總計257件以上，協助廠商創造近千億產值效益，歡迎更多車輛產業的夥伴或是跨界的合作與交流。

邱求慧說明，mTARC主題館展出的25項展品，已與16家廠商進行合作，其中包括與大同、中油、亞勳科技、東元、帝寶、凌華科技、開發工業、輝創電子等八家合作的商品化應用。

此次展出亮點之一為與國際技術同步的台灣第一套自駕車VR模擬駕駛艙，運用車輛中心開發之自駕車虛實整合模擬驗證技術，可將ADAS系統或自駕車置身於虛擬的環境中測試驗證，是開發自駕系統的最佳利器。系統建有全亞洲最豐富、多元的行車路況情境，可協助廠商從零組件、系統到整車，進而駕駛/乘客與車輛間互動，模擬一般道路上極端的路況或是台灣特有行車情境來進行測試，協助廠商節省80%開發時間與成本，已成功協助奇美車電ADAS產品模擬驗證，獲得國際車廠認可，並將其商品搭載於NISSAN、TOYOTA多款市售車中。

另一亮點為碳化矽動力馬達驅控器，碳化矽目前最夯的新一代化合物半導體材料，有著高切頻（小體積）、高效率及耐熱佳等特性，工研院發表的國內首款車用碳化矽動力驅控器，是全世界少數開發出之技術，與TESLA同步，其有著40kW/L 高功率密度及99％高效率設計的國際級水準，更符合車用高壓大功率車型需求，未來將可應用於電動貨卡車或電動巴士，提供動力驅控器國產自主完整解決方案。

主委胡竹生指出，mTARC聯盟能有如此豐富的成果，都是技術處長久以來對車輛產業的升級發展不遺餘力，早在2005年即透過科技專案將車輛有所相關的法人研究機構做橫向的連結，成立台灣車輛移動研發聯盟協助產業。

聯盟過去階段性任務分別為推升自主整車、推動智慧電動車發展、電動與自駕關鍵系統研發，而今隨著時代的演進，任務即是在C.A.S.E.（聯網化 Connected、自動化 Automated、服務化 Serviced及電動化 Electrified）等車輛趨勢浪尖的車輛關鍵技術能力上，未來mTARC將持續給予產業一臂之力，助產業進攻電動車、自駕車、車輛電子市場。

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