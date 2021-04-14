台灣健康城市聯盟14日在基隆市舉辦理事長改選會議，由基隆市長林右昌接任第七屆理事長。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣健康城市聯盟14日在基隆市舉辦理事長改選會議，由基隆市長林右昌接任第七屆理事長，並由桃園市長鄭文燦卸任理事長，林表示，自己為了接下這個重責大任，已連續2個星期秘密進行訓練，盼繼續打造健康的城市。

鄭文燦表示，去年的疫情讓全世界看到台灣的防疫成績，他在市長任內也把健康城市當作施政的重要目標，他說，健康城市聯盟過去每年都有一個縣市主辦，也參與許多國際會議，雖然這2年因為疫情只能線上進行，不過明年應該有機會進行國際交流。

林右昌說，接下這個職務只能用「誠惶誠恐」來形容，鄭不只在桃園市的成績有目共睹，領導聯盟的工作推動及國際交流上也有很好的成績，原本不太敢接下這個重責大任，後來在幾位常務理事及許多熱心專家的協助之下，決定「站在巨人的肩膀上」繼續向前邁進，相信能走得更遠。

林右昌提及，台灣正邁向高齡化社會，基隆市的老年人口更已突破17％，身為縣市首長更要身先士卒，現在鄭文燦體重已不到80公斤，而他最近也在努力，連續兩個星期的秘密重訓，展現接掌理事長的信心，及推動大家健康的決心。

林右昌指出，經過辛苦重訓後，他現在不僅體重明顯下降，身體也變得更結實，再加上核心訓練的關係，腹部比較有力氣，腰背痠痛的情形也有所改善，呼籲大家要注意自己的身體健康。

(中時 )