「雁行役工隊」用傳球遊戲訓練長者手眼協調。（新北市社會局提供）

新北市政府社會局替代役男組成「雁行役工隊」，今（14）日專程到板橋四川路瑞昇老人長照中心陪伴輕度失智失能的長者，隊員將上肢運動和手眼協調等融入舞蹈，利用耳熟能詳的「保庇」歌曲帶領長者運動，還運用彈力球讓長輩傳送，有「歌王」稱號的阿興伯一時興起，連唱台語歌曲「黃昏的故鄉」和日本歌「愛你入骨」，原在帶動的役男，轉身變成舞群，讓長照中心充滿歡樂。

第16屆的「雁行役工隊」由林汶蔚帶隊，共有13位替代役男事前勤練各項台語歌曲和遊戲，準備讓長輩舒展筋骨。社會局祕書室主任陳嘉興表示，這屆役工隊成員包含國內多所大學碩、博士生，有醫學、資工、社會、金融、理化、企管等各式人才，利用服替代役期間，親身體驗社會福利機構服務對象。

具有物理治療學系背景的隊員吳福連，現場運用所學，他說，高齡長者普遍肌力不足，長期待在長照中心，必須適度的肢體運動和刺激，以避免日益衰退，因此幾位學長改編保庇和內山姑娘要出嫁等歌曲，讓坐在輪椅上的長者，藉由上肢運動、手眼協調等，增強身體肌耐力。

瑞昇老人長照中心主任曾莉玲表示，中心目前收有45位長輩，非常感謝雁行役工隊役男專程來陪伴長者唱唱跳跳，長者看到役男就像看到自己的孫子，相當的愉悅開心，也勾起了他們年輕的回憶和歡笑。

(中時 )