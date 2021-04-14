新北市39歲徐姓男子長期對26歲妻子施暴，妻子不堪逃離住家，留下4個月大的兒子，但昨（13日）晚返家，卻見兒子已死亡多日，怒告徐男過失致死罪。檢方稍早訊問後，諭知徐男限制住居。

新北檢指出，男嬰母親對徐男提出過失致死告訴，初步相驗結束未發現外傷，詳細的死因及死亡方式，將擇日安排解剖鑑定加以釐清，徐男訊畢後，檢察官也諭知限制住居。

據了解，徐男有長期酗酒、家暴情況，徐男3月22日離職後，與妻子常發生爭吵，3月24日妻子通報婚姻暴力並聲請保護令，社會局社工3月25日聯繫妻子討論安全計畫，妻子當時希望維繫婚姻，並撤銷保護令，社工留下聯絡電話妻子保持聯繫。

未料，徐男8日發現孩子呈趴睡且已無呼吸心跳，當天傳訊息給妻子後，就在家不斷喝酒等待妻子返家，妻子13日返家後，發現男嬰全身發黑，部分呈現腐壞狀，於晚間9時許報警處理。救護人員到場時，因男嬰已明顯死亡多日，警方到場時徐男精神狀況不佳，無法正常對答。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時 )