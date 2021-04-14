苗栗拱天宮白沙屯媽祖11日深夜起駕，展開8天7夜徒步遶境進香活動，今年報名的隨香客創新高達7萬8千人。許多人會使出奇招，希望能讓媽祖停駕門前，而苑裡TOYOTA車廠竟連續8年受白沙屯媽青睞，今年甚至停留長達10分鐘，車廠顧問劉育婷接受《中時新聞網》專訪感動表示：「我們用跪拜的方式展現誠意，媽祖也真的感受到了！」

獨家！讓白沙屯媽連8年停轎 Toyota車廠全靠這招

劉育婷指出往年白沙屯媽祖大約是5點半會經過車廠，但今年跟著一同繞境的員工回報隊伍會提早到，於是大家3點半就到車廠準備迎接媽祖的到來。過去白沙屯媽就曾連續停駕7次，因此今年大家也盼望媽祖會停留，甚至還興奮到睡不著，早早就在門口等待。

不少人好奇究竟是什麼方法讓媽祖常光顧？劉育婷透露，其實準備的供品和大家都差不多，有五果、餅乾和鞭炮，但為了讓媽祖感受到車廠員工們的誠心，大家會不停的跪拜，希望媽祖能停駕替所有人加持。

車廠員工開心和廟方贈與的紅布條大合照。(圖/車廠提供)

回憶當時情景，她激動說道：「媽祖真的停下來後，大家就開始驚聲歡呼，真的能感受到媽祖的力量！」，隨後廟方也給予祝福，並贈與紅布條。劉笑說今年終於記得和紅布條大合照了，往年大家都開心到忘了留下珍貴紀錄，如今車廠也保存了8條布條，分別掛放在辦公室內，保佑平安。

凌晨3點半所有人已就位準備迎接媽祖的到來。(圖/車廠提供)

在媽祖走後，車廠依然正常營業，劉育婷提到，雖然大家一夜沒睡，但依然精神飽滿充滿拚勁，當天甚至還成交了不少案件。她也分享，平時大家工作不順時，就會到廟裡祈求媽祖庇佑，常會有意想不到的轉機，也會獲得心理慰藉。

車廠顧問劉育婷接受《中時新聞網》專訪表示用跪拜的方式向媽祖展現誠意。(圖/劉育婷提供)

(攝影剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)