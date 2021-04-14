香港明報報導，最近港府將小學六年級教科書中關於1949年中華民國政府遷台的內容，調整為「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」；無獨有偶，今天上午國台辦的記者會，則用「反人民內戰中失敗」簡化當年的戰爭和遷徙。國民黨大陸部主任左正東表示，基於國家民族的大是大非，國民黨必須端正視聽，任何過度簡化或扭曲歷史的說法，只會讓民族的傷痕更難癒合。

左正東說，國共內戰是近代中國的悲劇，也是中華民族至今仍未跨越的傷痕，這場戰爭不僅造成了上百萬同胞的死傷，也讓上百萬的家庭骨肉分離，這是一場沒有贏家的戰爭。任何過度簡化或扭曲歷史的說法，只會讓民族的傷痕更難癒合。兩岸都應該深刻反思，並記取教訓，才是不讓悲劇再度發生的最好辦法。

他說，關於當年內戰的成因，兩岸學界已經累積了不少研究成果，也都有各自的道理。但當年中華民國政府邀集全國各黨派共同參與制憲時，中共代表後來退出，咸信這應該是不容忽略的因素。即便如此，中華民國憲法還是在台灣兌現了民主自由的承諾，又提供連結兩岸的憲政基礎，這是穩定兩岸關係的磐石，希望兩岸所有人都能好好珍惜。

左正東強調，中華民國至今已經110年，這是無可爭辯的事實！只有正視中華民國存在的事實，兩岸關係才能繼續向前！

(中時 )