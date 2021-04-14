氣象局指出，「舒力基（SURIGAE）」目前仍位置仍在菲律賓東方約2000多公里海面上，由於環境適合其發展，周五(16)接近菲律賓東部時有增強中颱機率，下周日(18)甚至可達強颱等級。（氣象局提供）

中央氣象局預報顯示，今年第2號輕度颱風「舒力基（SURIGAE）」今日凌晨正式生成，目前仍位置仍在菲律賓東方約2000多公里海面上，由於環境適合其發展，周五(16)接近菲律賓東部時有增強中颱機率，下周日(18)甚至可達強颱等級，然而距離台灣遙遠，屆時帶給台灣的影響僅限長浪，台灣西半部嚴峻的旱情方面幾乎沒有幫助。

氣象局預報員官欣平表示，接下來一周都是東北季風形態的天氣，明(15)日、周五(16)華南雲系斷續移入，不過降雨以北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，這波東北季風將持續到周六(17)，中南部未來都是晴朗天氣，白天高溫可達28至32度。

至於民眾關心的颱風動態，今天一整天舒力基都在菲律賓東方約2000多公里海面上，目前行徑速度緩慢，不過環境適合其結構發展，預計周五(16)接近菲律賓，屆時可達中颱強度，18日左右不排除達到強烈颱風的可能，但那時舒力基已經準備轉向東北方，目前仍待觀察。

官欣平說，雖然舒力基對台灣沒有直接影響，但是颱風的逆時針環流會帶動北方乾涼空氣南下，因此下周天氣偏涼爽，加上東北風影響，迎風面降雨也不明顯，對台灣嚴峻的乾旱幾乎沒有舒緩的作用。

下周一(19)至下周三(21)由於水氣減少，只有東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。22下周四(22)至下周六(24)日東北季風影響，北台灣天氣較涼，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

(中時 )