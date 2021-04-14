台積電（2330）南科14BP7今（14）日傳出停電事故，經查起因係因為啟碁（6285）在進行南科廠建廠工程時，不小心挖斷了台電161KV電纜，造成台積電14BP7停電，就連群創（3481）、彩晶等南科廠商也遭到波及，出現壓降，對此，啟碁表示，正在釐清相關細節中。

啟碁今日上午11時左右進行廠區新建工程，不料在進行直井施打地鉚施設作業時，因包商不慎誤損台電電力管線，造成線路跳脫，造成災情。

由於啟碁今日高層均北上參與元富企業日法說，在獲悉此事時，也相當詑異，啟碁指出，在被告知此事時，即著手釐清相關細節及可能造成的影響。

針對啟碁南科新廠工程影響南科C區供電一事，啟碁也隨後做出四點回應，包括一、啟碁將持續與廠商了解狀況，也將配合相關單位進行調查；二、南科新廠施工範圍均依照台電所提供之資訊施作，目前責任尚待釐清；三、如調查確認有任何工程施作上的疏失，將依照合約由承包商負賠償責任；四、此事件不影響啟碁南科新廠現場施工進度。

(工商 )