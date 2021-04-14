畢書盡（Bii）日前首次前進校園辦座談，擔任客座導師，分享出道經歷。他向來對自我要求極高，在演出前會把狀況調整到最好，幾乎沒在舞台上「凸槌」過，但直到幾年前在馬來西亞巡演開唱前，不慎重感冒，他堅持抱病上場，演出尾聲時唱〈流星飛過〉一唱到拉高音部分，竟然發生大破音，讓他當場嚇傻。

Bii發現一破音，來不及反應，愣住：「怎麼會這樣。」下台後超自責，難過的哭了一整晚，經過整夜的心裡調適，才走出自責的情緒，畢書盡鼓勵學生：「遇到很多突發狀況，更不是事事盡如人意，所以遇到打擊的事要試著去排解及放下。」

他很重視該座談活動，事前花了一周準備教材及在趁著工作空檔整理過往記憶，就怕現場氣氛冷場，他形容講座比唱小巨蛋還緊張，「很怕我講得題目太嚴肅，學生不想聽。」畢業季即將到來，畢書盡還透露自己當時國中畢業時，學校有個不成文的「畢業儀式」，就是大家在畢業當天會互丟麵粉跟雞蛋當作紀念，他笑說：「大家可能都是寫畢業紀念冊或是互留文字在畢業帽及衣服上，可是我們學校特別有趣，是抹麵粉、丟雞蛋，結果回家都被媽媽罵，以為我們出去鬼混。」

他不諱言剛出道時，獨自來台灣打拼，相當思念在韓國的家人，他當年會於半夜蹲在電話亭前，打越洋電話跟媽媽訴苦，感嘆：「半夜抱著公用電話流淚也變成家常便飯。」Bii去年新婚又升格當爸，目前正籌備新專輯、演唱會，工作、家庭生活忙碌，他將7月24、25日在台北小巨蛋開唱，門票於24日在KKTIX開賣。

(中時 )