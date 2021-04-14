日劇《大豆田永久子與三個前夫》找來松隆子主演，在劇中經歷過3段婚姻失敗的建築公司女社長大豆田永久子，被3任前夫松田龍平、角田晃廣、岡田將生輪番糾纏，是個關係剪不斷理還亂的戀愛喜劇。對於這次周旋於3個男人間，松隆子大讚3位各具個性和魅力，笑喊「如果是他們的話，結三次婚好像也不錯喔」，該劇本週開播，首集播出時就登上日本推特熱門話題第一名、松隆子也登上第八名，掀起討論熱潮。

該劇由曾寫出多部夯劇《東京愛情故事》、《離婚萬歲》、《四重奏》的編劇阪元裕二操刀，這也是松隆子繼《四重奏》後，再度與松田龍平、編劇阪元裕二合作，阪元擅長以細膩的視角描繪親情、婚姻和友情等日常人際關係的感人互動。松田龍平也表示「劇中所有演員都深具魅力」，岡田將生則說：「這絕對是一部能在家捧腹大笑的作品！」

對於有點搞笑、急性子的永久子，松隆子自曝是本色演出，「不知道為何自己能毫無違和感的展現角色特質，每次拍攝都還會問自己『怎麽能這麽順』」，松田龍平飾演第一任前夫、餐廳老闆田中八作，在劇中非常有女人緣，「一開始我還會思考怎麽做才會是『受歡迎的男人』，但實在太難，所以就放棄思考了。」

角田晃廣飾演的第二任前夫、攝影師佐藤鹿太郎，是個小心眼的角色，他自嘲：「比起演出寬宏大量的好好先生，小心眼的角色我一下子就上手了！」岡田將生飾演的第三任前夫、菁英律師中村慎森，個性偏執刁鑽，岡田表示：「一開始很擔心無法好好表現，但後來這個角色慢慢地進入自己的體內，現在私下說話還會管不住想吐槽的嘴巴。」一旁的角田連忙要他小心別毒舌，要不然會被觀眾討厭。

松隆子在劇中獨立照顧與第一任前夫生的女兒，失婚3次的她雖然可以一個人過好生活，但有時仍會感到寂寞，還會哀怨喊「我已經放棄幸福這回事了」。首集中竟還遇到齋藤工客串演出的愛情騙子，差點就被對方以「病母急需醫藥費」為由騙錢，回家的路上更慘跌進工地泥巴坑，幸好遇到路過的前夫松田龍平英雄救美，帶她回家換衣盥洗，松田龍平不僅親自下廚煮晚餐，還捏她鼻子上演「摸鼻殺」，最後讓她躺在大腿上睡覺，氣氛相當曖昧氛圍，後續發展令觀眾期待。該劇每週三在friDay影音上線。

(中時 )