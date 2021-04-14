新冠肺炎疫苗研發進度不如預期，國光生技董事長詹啟賢今於法說會表示，「對不起，讓投資人失望」；因應疫情最新演變，疫苗的劑量必須調整，詹啟賢表示，臨床試驗已經在安排中了，力拚年底進入三期臨床試驗。

詹啟賢坦言，疫苗研發進度比同業來得慢，今年要供應市場已經來不及了，現在劑量要加大、重新做臨床試驗，拼年底進入三期臨床試驗；詹啟賢評估，新冠肺炎已經有流感化的趨勢，疫苗開發必須持續進行，且走正規試驗，明年還能吃到商機，且對投資人也有交代。

詹啟賢表示，新冠肺炎的疫苗重啟臨床試驗，預計收案量超過2萬多人，正規劃在東南亞、台灣等地執行多國多中心臨床試驗，預計收案量超過2萬人，分析疫苗有效性、保護力，要和大廠走一樣的規格。

國光生技計畫投資29億元設立研發中心，發言人潘飛表示，研發中心是著眼長期發展以及國際化需要，預計今年下半年啟動，2022年7月建置，2024年6月完工，未來研發中心規劃細胞培養先導廠、TTA破傷風疫苗廠、調劑充填廠、動物實驗房等，也對流感原液產能擴大有幫助。

(中時 )