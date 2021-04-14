太魯閣善款衛福部先射箭再畫靶 侯漢廷痛罵詐騙人民惡有惡報

太魯閣號出軌意外釀重大傷亡，衛福部第一時間開立專戶接受捐款就曾引發爭議，現在逾8億善款的用途及扶助金額的分配也遭各界質疑，對此台北市議員侯漢廷接受《中時新聞網》痛罵民進黨政府詐騙人民，民眾捐款是想直接捐給受難受傷者，但衛福部應對這筆善款卻是先射箭再畫靶，還展現「大爺傲慢的心態」指定用途來增添麻煩，讓錢沒有辦法真正落實到他們手上。

「大家別忘了，普悠瑪事件的受難者都過一兩年了，還在為輪椅的錢跟台鐵爭執不休。」侯漢廷說，蔡英文總統在事故發生時曾指示，要對罹難、受傷民眾及家屬盡量給予協助，結果有傷者買了輪椅要申請補助，卻被台鐵以價格太貴為由駁回惹來民怨。侯指出，這些錢應該花在什麼地方災民自己最清楚，如果政府一開始就把這筆錢直接給他們，或許就不會遇到這麼多的問題。

而就善款第四項中，除罹難者家屬、傷者扶助之外，救災人員也列有心理撫慰金。侯漢廷則表示，消防弟兄跟醫護人員急忙趕去救助，他們可能心靈受創，給予加菜金及撫慰金都很正當，但這應該是政府的責任，透過善款來提供並不合理。至於第五項跟事故相關必要的「刑、民法輔助費」，侯提出質疑，會不會就和高雄氣爆一樣，拿著善款去跟廠商打官司，更何況這次事故應該是由檢察官去提訴訟，民眾其實沒有必要另外花錢。

台北市議員侯漢廷痛批，人民的善款被民進黨這樣運用，受難者跟真正需要幫助的人，拿到的錢只會越來越少。（攝影／范佐意）

不僅如此，侯漢廷更進一步批評，第六用途才是最誇張最可惡，說要補助直轄市縣市政府或結合民間團體，辦理罹難者遺屬、傷者關懷支持或心靈重建服務，但當初高雄氣爆就是這麼搞的，委託歌仔戲、劇團辦表演，當時都已經是善款支出竟然還賣票，利用善款來變成自己的小金庫，簡直是在亂搞。侯並接著提到，第六用途中還寫道，要提供3年以上的中長期服務，為什麼不是今年趕快撥款，就是因為民進黨要在選舉前來舉辦這些活動，告訴政府還是有持續在關心這起事故的受難者，用盡各種手段獲取政治紅利，把人民的愛心當成自己執政縣市的提款機，真是可惡至極。

而最後第七用途，經委員會專案同意的項目，若對罹難者家屬、傷者是重要的部分，都可經專案討論後提供協助，侯漢廷認為這一項翻譯成大白話，就是衛福部他覺得該怎麼花就怎麼花。而為什麼除了前幾項之外還要再多這一項，侯表示，這其實就是開一個漏洞，當民進黨執政縣市選舉有需求時，就會想辦法去從善款裡面撈錢，侯也感概，人民的善款被民進黨這樣運用，受難者跟真正需要幫助的人，拿到的錢只會越來越少。

(中時新聞網)