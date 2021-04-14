總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，各陣營2024大選派誰出馬備受矚目。桃園市長鄭文燦是民進黨的熱門人選，鄭文燦今天(14日)接受電台專訪時表示，這個議題「炒過頭了」，現在就是把市長做好，外界不必急著幫他找工作、寫政治劇本。前民進黨立委林國慶13日則透過西洋棋占卜抽籤的方式，抽出「王」，主持人看到後驚喊「my God！」

2024總統大選，民進黨在檯面上的人選目前有副總統賴清德以及桃園市長鄭文燦。鄭文燦14日接受廣播電台《POP Radio》專訪時談到賴清德，指賴副總統一路走來專注、擇善固執，與他的互動也是很好，他並不把兩人當作是競爭的關係，共同目標就是把蔡總統的執政做好。

前立委林國慶1日在TVBS《超錢新聞》中，透過西洋棋占卜抽籤的方式，預測鄭文燦出馬角逐2024大選，抽出白棋「王」，代表統帥、有主見。主持人高喊「好可怕」、「my God！」、「好恐怖」，認為總統可能就是他了。

主持人卻直言，鄭文燦看起來哪有79.8公斤？他看起來很肥耶，林國慶回說，這是虛胖。林國慶指出，鄭文燦的運勢特別好，他不會往下跌，會開始再往高峰走。

林國慶則建議，總統蔡英文未來要交班的那個人選，最好是先當行政院長。主持人認為，蔡英文的接班人選已經呼之欲出，就是「棉花糖男孩」，也就是體重79.8公斤的那個人；林國慶接著指出，他很厲害，從議員、立委、再當到市長，可說是很圓滑。

(中時新聞網)